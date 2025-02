E o Óscar de Melhor Canção Original vai para...

Filme: As Mulheres do Batalhão 6888

Música e letra: Diane Warren

Em As Mulheres do Batalhão 6888, a compositora Diane Warren, com 16 nomeações para os Óscares, oferece mais uma das suas poderosas baladas com "The Journey". Interpretada pela vencedora do Grammy e do Óscar H.E.R., a música celebra a coragem e a resiliência das mulheres que serviram no batalhão 6888 durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecida pelas suas canções emotivas, Warren foi instantaneamente inspirada pela história heróica dessas mulheres, mesmo sem ver o filme completo.