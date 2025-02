Os filmes que ganharam mais Óscares

Antes da 97.ª cerimónia de entrega dos Óscares, que se realiza a 2 de Março, em Los Angeles, recordamos alguns dos filmes com o maior número de estatuetas no currículo. O clássico Ben-Hur, Titanic e a terceira parte da trilogia O Senhor dos Anéis lideram a lista dos recordistas de Óscares na história do cinema, com 11 prémios. A versão de 1961 de West Side Story – Amor sem Barreiras, distinguida com dez estatuetas, é outro dos filmes em destaque. A adaptação do mesmo musical por Steven Spielberg, estreada em 2021, ficou-se pelas sete indicações, mas há três filmes este ano que, pelo menos em teoria, podem juntar-se a esta lista: Emília Pérez, de Jacques Audiard, que teve 13 nomeações; e O Brutalista, Brady Corbet, e Wicked, de Jon M. Chu, ambos canditados a 10 prémios. Será que têm sorte?

Recomendado: Todos os filmes com nomeações aos Óscares que pode ver em casa