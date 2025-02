O britânico é o único a ter ganho até agora três Óscares de melhor actor (e isto com apenas seis nomeações). Venceu em 1990 (O Meu Pé Esquerdo, de Jim Sheridan), em 2008 (Haverá Sangue, de Paul Thomas Anderson), e em 2013 (Lincoln, de Steven Spielberg). Está retirado do cinema desde que participou no filme Linha Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson, mas irá regressar na estreia da realização do seu filho Ronan Day-Leys, no filme Anemone.