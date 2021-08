Maray & B.Simple: duas marcas portuguesas numa nova loja

A B.Simple e a Maray não são nenhumas desconhecidas. Em tempos, integraram o catálogo de marcas da mesma loja, na zona do Saldanha, e chegaram mesmo a cruzar-se num projeto pop-up de etiquetas nacionais, mas 2021 elevou a fasquia para as duas marcas portuguesas. Uniram esforços, juntaram os tarecos e abriram uma nova loja, no bairro de Campo de Ourique. A Maray & B.Simple já recebe clientes. Apesar das diferenças óbvias que separam os estilos das duas marcas, no novo espaço reina a complementaridade.

"Começa logo com o projeto de arquitetura da June, que conseguiu, de forma criativa, trazer a alma das duas marcas, que são tão diferentes, para um espaço pequeno como este", explica Margarida Sanchez, que em 2015 criou a B.Simple. Os cortes simples e minimais, as cores sólidas e os materiais escolhidos para favorecer o conforto acima de qualquer outro critério têm sido os cartões-de-visita desta marca portuguesa.

Gonçalo M. Catarino

Na nova morada, o casamento é perfeito. Ao lado estão os sapatos da Maray, tangidos de cores garridas e de padrões com origem no pelo reino animal. "É ter simplicidade e atrevimento numa mulher só", resume ainda Margarida. No bairro em questão encontraram um perfil de cliente especial, atenta aos detalhes e cada vez mais preocupada em consumir marcas de moda nacionais. "A cliente quer conhecer melhor o que está a vestir e a calçar e nós incentivamos isso. Nota-se que há uma mudança de comportamento", remata.

Criada em 2017, a Maray soma e segue nas mãos de Joana Trigueiros. Tal como a B.Simple, a marca não tinha um ponto de venda físico próprio, argumento adicional na hora de dar o passo de abrir uma loja de rua. Esta é pautada por contraste de cor e por uma missão comum: as duas marcas estão determinadas a conquistar a clientela uma da outra e quem sabe se não poderão selar esta parceria com uma colaboração.

Rua Saraiva de Carvalho, 179A. Ter-Sex 11.00-19.00, Sáb 10.00-14.00.

