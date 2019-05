Marca de calçado portuguesa Josefinas vai ter loja pop-up em Lisboa

A marca portuguesa Josefinas, conhecida pelas sabrinas, viaja até Lisboa para um dia de vendas pop up. No dia 18 de Maio, vai poder experimentar e comprar os modelitos no hotel H10 Duque de Loulé.

A Josefinas abriu em 2016 a sua primeira loja física em Nova Iorque, e a não ser que viaje até à cidade que nunca dorme, a única oportunidade para comprar estes pares é online. Neste dia, será entre as 11.00 e as 18.00 que poderá visitar esta espécie de loja temporária e fingir que é uma Cinderela dos tempos modernos e experimentar o par perfeito.

A marca recebe qualquer pessoa que queira conhecer a colecção, mas promove ainda marcações privadas através do site da Josefinas. Quem se inscrever aqui poderá agendar a sua visita previamente, sendo que esse agendamento prevê um atendimento personalizado com direito a 30 minutos de atenção de um elemento da equipa da marca.

Durante o evento pop-up no hotel, quem decidir abrir os cordões à bolsa vai ter 15% de desconto em todos os produtos em stock.

Avenida Duque de Loulé, 81-83. 18 de Maio 11.00-18.00.

