Marca de jóias Wonther ajuda a reflorestar Gerês

A Wonther, marca portuguesa de joalharia sustentável, vai contribuir para a reflorestação do Parque Nacional da Peneda-Gerês. No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de Junho, lança a iniciativa “My Precious Tree”, com a qual se compromete a plantar uma árvore por cada jóia vendida.

“Queremos tornar-nos carbon neutral. E apesar de sabermos que é um objectivo extremamente difícil, todos os gestos contam, mesmo os que damos de forma mais local”, explica Olga Kassian, fundadora da Wonther, em comunicado. “Foi também a nossa política de sustentabilidade que fez da Wonther a primeira marca de joalharia portuguesa certificada pelo Responsible Jewellery Council”, acrescenta.

Em parceria com a autarquia da União de Freguesias de São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, a acção vai ser executada ao longo de 2021, plantando pinheiros e carvalhos, numa zona que tem sido muito afectada pelos incêndios.

Assim sendo, por cada peça vendida pela Wonther, que já tinha sido referência de sustentabilidade na revista Vogue USA, vai ser plantada uma árvore no Gerês. Além disso, a marca promete incentivar os clientes a fazerem o mesmo.

