Marcas nacionais unem-se para criar novo mercado em Oeiras

O que é nacional é bom e juntar tudo na mesma equação é melhor ainda. A partir de Fevereiro, Oeiras tem um mercado pop-up com marcas portuguesas de design, moda, joalharia, decoração, cerâmica e produtos gourmet. A entrada é livre.

Quer conhecer novas marcas ou ver de perto as que habitualmente só existem online? O Trendy Market está prestes a fazer de Oeiras o seu poiso habitual. A primeira edição deste mercado pop-up está marcada para 8 e 9 de Fevereiro, das 10.00 às 18.00, no edifício AERLIS. Mas, atenção, o melhor é apontar na agenda: o evento repete-se no segundo fim-de-semana de cada mês.

White Deer (moda feminina), B is for Boys and Sisters (moda infantil), Maray (calçado feminino), Le Love (joalharia) e Clélia (joalharia) são apenas cinco da meia centena de marcas confirmadas.

“É nossa missão promover marcas e novos conceitos, bem como incentivar consumidores a comprar localmente em apoio a estas iniciativas de empreendedorismo”, lê-se na página de Facebook do mercado, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

Rua São Salvador da Baía, Edifício AERLIS (Oeiras). Sáb-Dom 10.00-18.00. Entrada livre.

