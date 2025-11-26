A banda portuguesa está a comemorar 30 anos e, além do regresso aos palcos, assenta arraiais na Lx Factory com uma loja pop-up. Com curadoria de David Fonseca e da Think Out Loud, o espaço assenta numa instalação sensorial que revisita a história e o imaginário dos Silence 4 e, até 14 de Dezembro, recria a casa de Leiria que serviu de primeira sala de ensaios. Além de toda a memorabilia, a loja vai ter à venda merchandising oficial e reedições em vinil dos álbuns há muito esgotados – Silence Becomes It (1998) e Only Paris Is Real (2000).
Aparecem e desaparecem, por isso convém despachar-se. O conceito de loja temporária tem vindo a ganhar relevância em Lisboa. Serve para conhecer novas marcas, muitas delas emergentes (portuguesas, mas também estrangeiras), ou ver de perto aquelas peças que habitualmente só têm morada online. Em altura de Natal, quando todas as oportunidades são boas para tentar encontrar o presente ideal ou para preparar a grande ceia, podem muito bem ser o roteiro de compras que faltava. Por isso, fique de olho nestas lojas e projectos temporários. Olhe que não duram para sempre.
