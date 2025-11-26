Subscrever
Pop-up A LINE na Embaixada
DR
DR

Apanhe-as antes que desapareçam: lojas pop-up para as compras de Natal

As lojas temporárias são uma nova tendência de compras. Reunimos os espaços pop-up que vão estar abertos em Lisboa até ao Natal.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Aparecem e desaparecem, por isso convém despachar-se. O conceito de loja temporária tem vindo a ganhar relevância em Lisboa. Serve para conhecer novas marcas, muitas delas emergentes (portuguesas, mas também estrangeiras), ou ver de perto aquelas peças que habitualmente só têm morada online. Em altura de Natal, quando todas as oportunidades são boas para tentar encontrar o presente ideal ou para preparar a grande ceia, podem muito bem ser o roteiro de compras que faltava. Por isso, fique de olho nestas lojas e projectos temporários. Olhe que não duram para sempre.

Apanhe-as antes que desapareçam

Silence 4 Pop-up Store

  • Compras
  • Alcântara
Silence 4 Pop-up Store
Silence 4 Pop-up Store
Frederico Martins

A banda portuguesa está a comemorar 30 anos e, além do regresso aos palcos, assenta arraiais na Lx Factory com uma loja pop-up. Com curadoria de David Fonseca e da Think Out Loud, o espaço assenta numa instalação sensorial que revisita a história e o imaginário dos Silence 4 e, até 14 de Dezembro, recria a casa de Leiria que serviu de primeira sala de ensaios. Além de toda a memorabilia, a loja vai ter à venda merchandising oficial e reedições em vinil dos álbuns há muito esgotados – Silence Becomes It (1998) e Only Paris Is Real (2000).

Resale Gallery

  • Compras
  • Marvila
Resale Gallery
Resale Gallery
DR

A stylist e consultora de imagem Liliana Correia volta a levar mais uma leva de 400 peças de luxo para o 8 Marvila. A diferença é que, nesta edição especial de Natal da Resale Gallery, o guarda-roupa fica aberto durante mais tempo. São quatro fins-de-semana de compras, com marcas como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Miu Miu, Jimmy Choo, Isabel Marant e Massimo Dutti a servir como chamariz.

Xmas Market Designers Portugueses

  • Compras
  • Beato
Xmas Market Designers Portugueses
Xmas Market Designers Portugueses
Luís Miguel Fonseca

Cumpre-se, uma vez mais, esta bonita tradição de Natal. Durante alguns dias, designers e criativos portugueses juntam-se debaixo do mesmo tecto, numa oportunidade rara de encontrar peças únicas, mas também bons achados. Nas etiquetas, vai encontrar sempre nomes de criativos nacionais – uns mais conhecidos do que outros. A selecção é generosa e inclui Arndes, Hugo Costa, Hibu, David Catalán, Nuno Baltazar, Dino Alves, Luís Carvalho, Ricardo Andrez e Mestre Studio, mas também as jóias e acessórios de Beatriz Jardinha e Pilar do Rio, entre outros nomes. Acontece de 4 a 19 de Dezembro.

Tôjo's Christmas Pop-Up

  • Coisas para fazer
  • Chiado/Cais do Sodré
Tôjo's Christmas Pop-Up
Tôjo's Christmas Pop-Up
Steve Léon Brown

No Mercado de São Bento, o jardineiro e activista Tomás Tojo monta um atelier botânico, que vai funcionar como uma espécie de oficina de Natal. Centros de mesa, coroas e outras decorações são o que aqui se faz, com uma agenda de workshops que acontecem sempre à tarde. Conte com agradáveis aromas no ar, materiais naturais e, claro, um total de zero vestígiosa de plástico.

A LINE

  • Compras
  • Princípe Real
A LINE
A LINE
DR

Depois de uma loja própria no Porto, inaugurada na Primavera de 2024, e de ter feito uma contratação de peso – Diogo Miranda, para o leme criativo –, a marca chega a Lisboa em versão pop-up. Até 31 de Janeiro, ocupa uma das bonitas salas da Embaixada, no Príncipe Real. No espaço, o destaque vai para a colecção Outono-Inverno 2025/26. As camisas continuam a ser uma das peças mais emblemáticas da marca, embora o catálogo tenha crescido e englobe hoje casacos, blazers, malhas, vestidos e até calças de ganga.

