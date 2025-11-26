Aparecem e desaparecem, por isso convém despachar-se. O conceito de loja temporária tem vindo a ganhar relevância em Lisboa. Serve para conhecer novas marcas, muitas delas emergentes (portuguesas, mas também estrangeiras), ou ver de perto aquelas peças que habitualmente só têm morada online. Em altura de Natal, quando todas as oportunidades são boas para tentar encontrar o presente ideal ou para preparar a grande ceia, podem muito bem ser o roteiro de compras que faltava. Por isso, fique de olho nestas lojas e projectos temporários. Olhe que não duram para sempre.

Recomendado: As novidades portuguesas que vai querer oferecer este Natal

