MarchaPeloTeuBairro é o desafio da Too Good To Go para apoiar o comércio local

Too Good To Go

Mantendo como missão o combate ao desperdício alimentar, a Too Good To Go quer que Junho seja um mês dedicado ao comércio local e ao apoio dos negócios de bairro. Para isso, a empresa está a incentivar as pessoas a celebrarem o espírito de vizinhança, dando a conhecer os restaurantes e estabelecimentos da cidade, com uma iniciativa lançada na página de Instagram: #MarchaPeloTeuBairro.

Ao longo de todo o mês, os seguidores e usuários são desafiados a escolher o restaurante favorito, o jantar de amigos, o copo ao pôr-do-sol, o passeio pelo bairro, ou uma fotografia de santos populares, "e a descobrirem o comércio local e as pessoas que lutam diariamente para o manter", refere Madalena Rugeroni, Country Manager da Too Good To Go.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Too Good To Go Portugal (@toogoodtogo.pt) a 1 de Jun, 2020 às 10:02 PDT

"Queremos incentivar uma audiência digital a 'marchar', com as devidas adaptações e precauções necessárias a esta nova realidade, pelo seu bairro favorito". A empresa apela assim a que nos lembremos do espírito bairrista "que tantas e boas memórias nos traz", ao mesmo tempo que continua a alertar para os novos comportamentos de consumo e para um lifestyle mais consciente.

