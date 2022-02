Marchas, arraiais e casamentos devem voltar em pleno para o Santo António

As tradicionais festas dos Santos Populares devem regressar à cidade em Junho, mas com regras para evitar aglomerações.

As festas populares da cidade de Lisboa, celebradas nos tradicionais arraiais de Santo António, vão voltar às ruas durante o Verão, depois de dois anos sem festejos devido à Covid-19. A promessa foi feita por Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara de Lisboa, em declarações ao Correio da Manhã. “As festas populares são a alma da cidade. É nosso desejo e vontade que se realizem a 100%”, avançou.

Os arraiais vão regressar, mas com regras e acesso controlados. Quanto às marchas, estão previstas 22, a que se juntam, extra competição, as crianças da Voz do Operário e os comerciantes dos mercados. Com o Alto da Pina a defender o título, as exibições devem acontecer na Altice Arena, nos dias 3, 4 e 5 de Junho, estando ainda em aberto a realização do habitual desfile na Avenida da Liberdade, que deverá ocorrer na noite de Santo António, de 12 para 13.

Os famosos Casamentos de Santo António também estão de volta. Como manda a tradição, celebram-se a 12 de Junho na Sé de Lisboa e no cartório do registo civil. Ainda não é certo quantos casais vão celebrar a boda, mas já sabe, se quiser, poderá ir atirar umas pétalas e um arrozinho.

