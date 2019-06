Márcia e Cuca Roseta dão concertos gratuitos em Cascais

É o Cascaishopping Music Fest, que entre os dias 14 de Junho e 5 de Julho, oferece quatro espectáculos de diferentes estilos musicais: jazz, indie e fado.

O músico, pianista e compositor Júlio Resende é o primeiro a dar música ao Cascais Kitchen, já na sexta-feira, dia 14 de Junho, às 19.30.

Uma semana depois, o novo festival gratuito do centro comercial de Alcabideche, que no ano passado recebeu várias Jazz Sessions, chama Márcia ao palco, para um concerto curto de cerca de uma hora.

O final de tarde de 28 de Junho está reservado ao jazz de Elisa Rodrigues, que dá a conhecer o seu disco mais recente As Blue As Red, mas o festival só chega ao fim no dia 5 de Julho, com a fadista Cuca Roseta.

Cascaishopping Music Fest. Cascais Kitchen. Todas as sextas-feiras às 19.30, a partir de 14 de Junho. Entrada livre.

