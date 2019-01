Margarita: a pizzaria tropical de Arroios com sotaque venezuelano

A pizzaria Margarita nasceu em Outubro de 2018 como uma declaração de amor de José Machado, venezuelano, que veio para Portugal por uma paixão pendente do lado de cá do Atlântico. Os trópicos, cortesia da artista portuguesa Rita Ravasco, invadem a parede sem nunca se sobreporem intensamente, a madeira e o azulejo contrastam com o lado de lá, onde o coração do mercado de Arroios vive.

O espaço é pequeno, bem decorado. Azulejos, madeiras, buganvílias e um eco quente, de língua espanhola, que vai mexendo na calmaria, vindo do rádio. A história começa com amor, uma paixão inacabada que traz José Machado do lado de lá do oceano e que o fixa em Lisboa. "O meu avô é português, mas eu nasci na Venezuela, morei lá toda a vida e vim para cá à procura de amor, de uma namorada que tinha cá."

Licenciado em Business and Administration e mestrado em Marketing, viu em Portugal um caminho de poucas hipóteses. "Como não falava nem escrevia bem português, foi complicado". Mas o Mercado de Arroios tinha espaços a concurso, e essa foi a resolução. "Como moro perto, passava sempre por aqui e vi que o espaço era da Junta. Entrei no concurso com a proposta e em Fevereiro de 2018 conseguimos a loja e começámos logo a remodelação. Não queríamos uma coisa italiana, com as cores italianas. Comecei a pensar na minha terra, nos trópicos, daí esta decoração."

Fotografia: Duarte Drago

A ele juntou-se Renan, o barman brasileiro que já passou pelos Estados Unidos, e Andrea, o italiano que conheceu num bar ali perto quando o espaço ainda não havia aberto portas. O plano inicial passava por um restaurante venezuelano, mas José achou que não era o momento certo. A Margarita assume o conceito como uma pizzaria com cocktails, uma combinação pouco usual que tem resultado, com ingredientes trazidos do mercado que lhe serve de morada. Na carta, se o assunto for pizza, há a pizza da casa, a margarita (7,90€), a sua variante fresh (8,90€) com mozzarela fresca de búfala e manjericão, a havaiana, a mais tropical, com mozzarella, fiambre e ananás (8,80€), a carbonara (9,90€) ou de ricotta e espinafre (9,60€).

Fotografia: Duarte Drago

Nos cocktails, por agora ainda sem carta própria, há mojitos (5,80€), frozen daiquiris (6,50€) ou, claro, margaritas (6,50€), mas existem outras opções, tudo a cargo de Renan.

Rua Ângela Pinto, 40D (Mercado de Arroios). Ter-Dom 12.00-00.00.

