Marginal sem carros, mas com actividades grátis e insufláveis

A Câmara Municipal de Oeiras volta a juntar-se a Lisboa e à margem sul do rio Tejo nas comemorações da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Europeu Sem Carros. Este domingo, a Avenida Marginal, entre Caxias e a Praia da Torre, encerra ao trânsito automóvel.

A Semana Europeia da Mobilidade arranca a 16 de Setembro, prolongando-se até ao Dia Europeu Sem Carros. Mas o Município de Oeiras assinala as datas já este domingo, dia 15, com o encerramento ao trânsito automóvel, a partir das 08.00, da Avenida Marginal, entre Caxias e a Praia da Torre. Entre as 10.00 e as 13.00, poderá usufruir de várias actividades grátis no âmbito da saúde, desporto, ambiente e mobilidade.

“O objectivo principal desta iniciativa é sensibilizar os munícipes para a utilização de formas alternativas de mobilidade e transporte, como a utilização da bicicleta, de transportes públicos ou percursos a pé, como alternativa à utilização automóvel e consequente poluição ambiental”, pode ler-se em comunicado da Câmara Municipal de Oeiras, que organiza o evento com a colaboração de diversos parceiros, clubes desportivos e associações locais.

As actividades programadas vão estar em diferentes locais do concelho. Junto à Praia de Caxias poderá, por exemplo, usufruir de actividades de fitness, de uma gincana de ciclismo, de trotinetes da CIRC e de insufláveis. Na Curva dos Pinheiros, também há insufláveis, assim como demonstrações de BMX e reparações de bicicletas, massagens e até rastreios cardiovasculares, podológicos e oftalmológicos.

Se preferir passear por Paço de Arcos, há actividades tanto no jardim como na Direcção dos Faróis. Pode contar com yoga, hóquei em patins, jogos tradicionais, basquetebol, massagens e fitness. No jardim, há ainda insufláveis para as crianças e recolha de dádivas de sangue pela Associação de Dadores de Sangue de Queijas e pelo Instituto Português de Sangue e Transplantação.

Já em Oeiras, junto ao Restaurante Saisa, há bicicletas da Coca-Cola para partilhar e trotinetes eléctricas da Hive. Na Praia de Santo Amaro de Oeiras, irá decorrer uma “Cãominhada”, promovida pelo Hospital Veterinário de Oeiras, mas também uma demonstração de parkour e actividades fitness. Conte ainda com karts a pedais, desportos de deslize e tiro com arco e um test-drive de bicicletas eléctricas junto ao Monumento da Nave Visionista.

O programa é de entrada livre, desde que deixe o carro em casa, claro, e pode ser consultado na íntegra no site da Câmara Municipal de Oeiras. Comece por isso já a pensar em juntar a família toda e aproveite a parceria da autarquia com a Comboios de Portugal, que no domingo oferece um bilhete promocional de 2€, ida e volta, na Linha de Cascais, com acesso na Estação de Caxias.

