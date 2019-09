Maria do Mar abre mais uma loja para crianças, desta vez de roupa

Chama-se Tailor by Maria do Mar e é a terceira loja em Alvalade do grupo, depois da Maria do Mar Shop (brinquedos) e da Maria do Mar Warehouse (decoração, mobiliário e puericultura). Uma concept store que é um hino à slow-fashion.

T-shirts a cinco euros? Não. Por aqui não há. Mónica Albuquerque, a responsável pela marca Maria do Mar, com um pequeno império em Alvalade, só escolheu marcas sustentáveis e que acreditam no comércio justo quando decidiu abrir a terceira loja do grupo. "Era a loja que faltava e nem pus a hipótese de pôr roupa nas outras duas. Tinha de ser aqui, em Alvalade, e tinha de ser especial, menos consumista, com marcas diferentes e exclusivas. Há um lado pedagógico e de mudança de comportamentos de consumo que queremos passar", disse à Time Out no dia da abertura da Tailor by Maria do Mar.

Entre as etiquetas portuguesas do novo espaço, cheio de peças antigas de alfaiataria (fazem parte da decoração uma tábua de engomar, uma máquina de costura, uma fiadeira, um baú, uma televisão e um relógio de parede) estão a Piupiuchick e a Cherry Papaya, que até agora só tinham morada no Porto, e a Moleke e a Pé de Pato, a dar estilo aos pés dos alfacinhas.

A eslovena Novesta, com 80 anos de história a fazer sapatos; a inglesa Caramel London, com direito a um armário verde vintage, onde estão pendurados os sobretudos impecáveis de todas as cores; e as francesas Nº 74, com um cantinho em tons pastel, e Bonton, com peças de roupa e acessórios a florir toda a loja, são algumas das marcas estrangeiras, escolhidas a dedo por Mónica para "coolkids autónomos". "Estive seis ou oito meses em negociações com a Nº 74, feita na Tailândia por uma comunidade de mulheres. É uma marca incrivelmente inspiradora. Conheci a fundadora e pensei: 'Quando crescer quero ser como ela!'"

Podemos esperar uma quarta loja em Alvalade? "Crescer para outras geografias e ter uma marca própria são os sonhos para o futuro", responde Mónica, decidida. Até lá, é encher o armário na Tailor.

+ O melhor de Alvalade para as crianças