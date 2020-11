Maria do Mar junta-se à Taste.pt e ao Horto do Campo Grande para um Natal perfeito

A Maria do Mar tem brinquedos irresistíveis para os miúdos, a Taste.pt enche a mesa de pratos deliciosos e o Horto do Campo Grande trata das decorações. Neste Natal, as três juntam-se para que não lhe falte nada.

Se a loja da Maria do Mar, em Alvalade, já era um mundo de magia nos outros Natais, com uma enorme árvore de Natal, a visita do Pai Natal e centenas de presentes para os miúdos, este ano fez uma parceria que promete tornar a quadra ainda mais especial. A loja online promete levar até à sua caixa de correio (ou à dos que quer mimar, em qualquer canto do mundo) muito mais do que brinquedos. Decorações de Natal, um bom vinho, um queijo especial, um bolo Rainha – tudo acompanhado de uma mensagem personalizada.

Como? A marca de Mónica Albuquerque juntou-se ao Horto do Campo Grande, que tem tudo para decorar a casa e o jardim a rigor para o Natal, e à Taste.pt, que trata dos comes e bebes, com entradas, empadas, peixe, carne e sobremesas. Assim, quando clicar na Maria do Mar, vai encontrar muito mais do que livros infantis e brinquedos para os mais novos, lancheiras ou carregadores para os mais velhos: há presentes para foodies e coroas ou mini arvores de Natal para vestir a casa a rigor.

Pode escolher uma box exclusiva para os mais pequenos, que arranca nos 24,90€ ou optar por caixas mais recheadas, que vão até aos 145 €. Depois de fazer a sua compra, pode ainda deixar uma mensagem que será escrita à mão num cartão que irá acompanhar o presente até ao seu destino final.

