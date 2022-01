Maria do Mar lança agenda de actividades para pais e filhos

O enorme armazém da Maria do Mar, na Rua João Saraiva, não é apenas uma concept store focada no slow living, que reúne o que já esteve espalhado por três lojas no bairro de Alvalade. É também um espaço para estar em família, sobretudo agora que a fundadora, Mónica Albuquerque, decidiu lançar uma agenda de actividades. Desde workshops sensoriais até conversas com especialistas, passando por ateliês artísticos, a programação já está definida pelo menos até 26 de Fevereiro. Os sábados são dedicados aos mais novos e as segundas-feiras aos adultos.

Para quem ainda não está a par, além de artigos de lifestyle, moda e decoração, a Maria do Mar tem também uma variada oferta de livros e brinquedos, inclusive um “cantinho de leitura” com anfiteatro, onde os mais novos têm permissão para estar e a brincar à-vontade. Agora, Mónica convida-os a divertirem-se nos workshops de Joana Amorim, que conta histórias e desafia as crianças a pôr mãos à obra em diferentes projectos artísticos. Por exemplo, na próxima sessão, marcada já para este sábado, 22 de Janeiro, às 16.30, vão poder construir borboletas com estampagem de folhas. Mas há mais propostas, nos dias 29 de Janeiro, 5, 12, 19 e 26 de Fevereiro, incluindo uma oficina de desenho livre e uma aula de yoga.

Já para os adultos, Mónica Albuquerque pensou que seria interessante dinamizar conversas com especialistas em diferentes áreas, “sobre questões que são de preocupação e interesse comum”. A primeira está marcada para segunda-feira, 24 de Janeiro, às 18.00, e conta com a Dra. Lara Castro Nunes, que irá abordar a problemática da anorexia. Segue-se uma conversa em torno da parentalidade positiva e da comunicação com adolescentes (7 de Fevereiro, 18.00) e outra sobre os primeiros dentes dos bebés (21 de Fevereiro, 18.00). Para mais informações, reservas e preços, basta enviar e-mail (info@mariadomarshop.com) ou aparecer no local e perguntar.

Maria do Mar. Rua João Saraiva 28 A (Alvalade). Seg-Sáb 10.00-19.00.

+ Os heróis de Mafalda Mota fazem a diferença, mesmo sem capa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana