Maria Guedes e Luísa Beirão voltam a abrir e vender o seu closet

Vem aí um segundo round do Shop Your Closet, a iniciativa da blogger Maria Guedes, mais conhecida como Stylista, e da modelo Luísa Beirão. O mercado está marcado para 27 de Outubro novamente no Lx Factory, e terá peças de vários tamanhos e para todas as carteiras.

Aconteceu pela primeira vez em Março, e os charriots ficaram vazios nas primeiras horas. Portanto, uma nova limpeza no armário de Maria e Luísa significa mais um monte de roupa acumulada que nem sempre conseguem usar – de vestidos a casacões, sapatos ou malas.

“Algumas só estiveram no meu corpo o tempo suficiente para tirar uma fotografia”, escreve Maria Guedes no post de Instagram, revelando ainda que haverá muitas peças a 10€ e 20€. “Vai haver muitos sapatos novinhos em folha e acessórios com fartura.”

Tal como na primeira edição, o próximo Shop Your Closet terá o apoio da Brigadeirando e se chegar cedo vai poder adoçar as compras com uns belos brigadeiros. Se estiver bom tempo, a promessa é de que este closet sale aconteça ao ar livre.

Lx Factory. Rua Rodrigues Faria, 103. 10.00-14.00. Entrada livre.

