Maria Teresa Horta condecorada com a Ordem da Liberdade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira, 21, a escritora Maria Teresa Horta com a Ordem da Liberdade, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, após a estreia de Ainda Marianas, peça com base no livro Novas Cartas Portuguesas, que ela escreveu a meias com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno.

A escritora, que é capa da Time Out Portugal esta semana, recebeu a consagração, que se destina a "distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade".

"Vou-lhe entregar a Ordem da Liberdade como entregarei aos representantes das famílias das duas Marias [Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa], que não podem estar connosco neste momento”, disse o chefe de Estado, citado pela Lusa. “Começamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e começamos pelo princípio, o que antes do 25 de Abril juntou ao 25 de Abril. E uma grande ajuda – uma ajuda fundamental – foi a vossa”, continuou.

