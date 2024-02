Mariana Pestana assume curadoria do Centro de Arquitectura do MAC/CCB

Mariana Pestana é a nova curadora do Centro de Arquitectura do MAC/CBB, anunciou esta quarta-feira o museu público, outrora Museu Colecção Berardo. Arquitecta, curadora e investigadora, foi a derradeira escolha do Conselho de Administração da Fundação Centro Cultural de Belém, resultado de uma chamada internacional que contou com 25 candidaturas, de várias zonas geográficas.

Sobre o projecto apresentado pela proponente, este primou "pela qualidade e inovação da proposta curatorial e de programação no campo da arquitectura", segundo o comunicado. "Fruto da sua experiência nacional e internacional, Mariana Pestana propôs uma abordagem de carácter arrojado que materializa a relação da arquitectura com outros campos do saber e das práticas artísticas, trazendo para o debate público diferentes temáticas da actualidade que, assim, concretizam a ideia de 'chão comum' que tem vindo a ser trabalhada no CCB."

A formação académica de Mariana Pestana começou na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Em 2010, concluiu o mestrado em Narrative Environments na Central Saint Martins, em Londres. Tem ainda um doutoramento em Architectural Design da Bartlett School of Architecture, na mesma cidade. Trabalha, actualmente, como professora auxiliar convidada no Instituo Superior Técnico e é coordenadora de Arte e Cultura no projecto europeu Bauhaus of the Seas Sails.

Mariana Pestana assume funções no próximo dia 1 de Março e ocupará a posição de curadora do Centro de Arquitectura do MAC/CCB por quatro anos. Entretanto, o processo de selecção para a Direcção Artística do MAC/CCB chega à sua fase final. No total, foram recebidas 39 candidaturas. O museu remete para "muito em breve" o anúncio do resultado.

Centro Cultural de Belém. Ter-Dom 10.00-19.00. 12€

+ Joana Vasconcelos e Cesariny prolongam estadia no MAAT

+ Museu do Tesouro Real abre portas à joalharia contemporânea