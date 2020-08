Mariza e Gisela João encabeçam noites de fado no Santa Casa Alfama

No ano em que se celebra o centenário de Amália Rodrigues, voz maior do fado português, o festival Santa Casa Alfama regressa à cidade nos dias 2 e 3 de Outubro. Na edição deste ano haverá apenas lugares sentados para cumprir com as normas da Direcção-Geral de Saúde e será obrigatório o uso de máscaras. Mariza, no dia 2, e Gisela João, a 3, são as cabeças de cartaz.

O espectáculo “Celebrar Amália 100 anos Depois”, a 3 de Outubro, é outro dos pontos altos do festival. Com direcção musical de Jorge Fernando, vai juntar nomes do fado a outros mais conhecidos para interpretar alguns dos temas mais icónicos da fadista. Rui Veloso, Katia Guerreiro, Diogo Piçarra, Marco Rodrigues, Sara Correia, André Amaro são alguns dos convidados.

Fafá de Belém e José Gonçalez, assim como um tributo a Amália pelo Custódio Castelo Trio destacam-se também no primeiro dia do festival. Na segunda noite, Júlio Resende interpreta, ao piano, a sua “Carta para Amália”, enquanto Helder Moutinho sobe ao rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa para apresentar “Fado em boas mãos”, com Buba Espinho, Joana Almeida, Maura e Tiago Correia.

O cartaz completo do festival pode ser consultado aqui. Na compra dos bilhetes até 1 de Outubro o passe de dois dias fica a 35€ e o bilhete diário custa apenas 25€. Nos dias do festival o preço do passe é de 40€ e o bilhete diário fica a 30€.

