Há noites de fado a preços acessíveis até ao final de Setembro

Fotografia: Clube do Fado/ Trip Advisor

Apetece-lhe jantar e assistir a um espectáculo por 25€? São várias as casas de fado a oferecer a experiência até ao final de Setembro.

A Mesa de Frades, em Alfama, o Senhor Vinho, na Lapa, ou O Faia, no Bairro Alto, são três das melhores casas de fado da cidade. São, também, três das 15 casas de fado onde é possível jantar e assistir a um espectáculo por apenas 25€ até ao final de Setembro.

A iniciativa integra-se no âmbito da campanha “Encontre Lisboa”, desenvolvida pela Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, em colaboração com a Associação de Turismo de Lisboa. O objectivo é disponibilizar dezenas de experiências a preços acessíveis, como a oportunidade de aliar a gastronomia ao fado.

Para usufruir da proposta, basta aceder à plataforma criada para este efeito, escolher uma casa de fado e ligar para o call center (Seg-Sex 09.30-18.30) para fazer a reserva, através do número 21 031 2807 ou 91 987 8409. A experiência pode ser comprada de forma isolada ou dentro de um dos três pacotes existentes, que incluem duas noites de estadia na Região de Lisboa.

Caso se opte por um destes pacotes, há três opções: Base (160€), Plus (190€) e Premium (240€). Cada um com diferentes descontos em restaurantes, passeios turísticos, experiências municipais, adegas e outras atracções. As ofertas de estadias, experiências e incentivos complementares estão limitadas ao stock existente e são válidas apenas durante os meses de Julho, Agosto e Setembro.

