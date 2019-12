Mariza vai gravar disco de homenagem a Amália

Mariza é a mais conhecida fadista portuguesa da sua geração. Celebra 20 anos de carreira em 2020, e vai assinalar a data com um disco de tributo à mais conhecida fadista de sempre e uma das suas grandes influências, Amália Rodrigues.

O disco será gravado no início do ano, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, e produzido por Jaques Morelenbaum, que também fará os arranjos. Mariza e o produtor e compositor brasileiro colaboraram pela primeira vez no álbum Transparente, de 2015.

"Este é um disco que idealizava há já algum tempo. Amália está presente nas nossas vidas. É uma inspiração maior", assume a fadista. "No ano em que completo duas décadas de carreira sinto que esta é a melhor forma de homenagear e agradecer todo o legado e inspiração que nos deixou."

Mariza gravou vários temas do repertório amaliano desde que se estreou em disco com Fado em Mim, em 2001. Passou boa parte dos dois últimos anos a apresentar o disco homónimo de 2018, numa longa digressão que terminou este sábado na Altice Arena e onde foi anunciado o novo disco.

+ Mariza: “O público mima-me muito”