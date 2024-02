Marlene Vieira desafia Aurora Goy, do Apego, a cozinhar no Zunzum

A vencedora na categoria Chef do Ano, dos Prémios Comer&Beber Porto da Time Out, é a mais recente convidada da chef Marlene para o ciclo de pop-up’s do seu Zunzum Gastrobar. Os jantares a quatro mãos acontecem nos dias 25 e 26 de Fevereiro.

Os jantares pop-up do Zunzum Gastrobar seguem de vento em popa. Depois de ter recebido, em Novembro, o chef Francesco Ogliari, do Tua Madre, em Évora; e em Janeiro, a chef Catarina Nascimento, do 83 Gastrobar, em Chaves; Marlene Vieira desafia agora Aurora Goy, do Apego, no Porto, a cozinhar consigo nos dias 25 e 26 deste mês.

Nestes dias, Aurora Goy, que ainda na semana passada foi distinguida nos Prémios Comer&Beber Porto como chef do ano, irá utilizar ingredientes como raia, mexilhão, avelã, pleurotus, funcho, castanha e marmelo em criações que mostram a sua influência luso-francesa. Esperam-se pratos bonitos, com produtos frescos e sazonais, que são a assinatura da chef. Já Marlene Vieira vai preparar gamba rosa, empada de perdiz com cogumelos e trufa e uma torta de ananás dos Açores e chá verde. Tudo para acompanhar com vinho Morgado do Quintão, do Algarve.

Filha de mãe minhota e pai francês, Aurora Goy cresceu entre os dois países, mas foi em Paris que se estreou na cozinha. Antes de liderar o Apego, trabalhou com chefs como Alain Ducasse, Guy Savoy e José Avillez, no Belcanto.

Esta é a terceira edição de uma série de 12 eventos que pretendem celebrar os sabores e ingredientes portugueses. O menu de degustação tem o custo de 75€, com welcome drink e pairing de vinhos incluídos.

