Marvel anunciou o que esperar do seu Universo Cinematográfico para os próximos tempos

A Marvel levantou o véu sobre o que esperar da quarta fase do chamado Universo Cinematográfico da Marvel. Num vídeo narrado pela voz do falecido Stan Lee, o criador de algumas das personagens mais icónicas da empresa, foram reveladas as primeiras imagens de Os Eternos (5 de Novembro de 2021), o novo filme da oscarizada Chloé Zhao, que terá Angelina Jolie no papel principal.

Outros dos filmes que constam na quarta fase já têm títulos oficiais. É o caso das sequelas de Black Panther e de Captain Marvel. Black Panther: Wakanda Forever será a continuação do filme em que o malogrado Chadwick Boseman dava vida ao super-herói do reino fictício de Wakanda. Por sua vez, Brie Larson continuará a vestir o fato de Captain Marvel no novo The Marvels.

Foram ainda reveladas as datas de estreia de vários títulos. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas mundiais a 25 de Março de 2022. Seguem-se Thor: Amor e Trovão (6 de Maio de 2022), Black Panther: Wakanda Forever (8 de Julho de 2022), The Marvels (11 de Novembro de 2022), Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (17 de Fevereiro de 2023) e Guardiões da Galáxia Vol.3 (5 de Maio de 2023). Só o novo filme do Quarteto Fantástico é que continua sem data.

