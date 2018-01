Marvel lança plataforma para criação de comics

A Marvel prepara-se para lançar uma plataforma que possibilita a criação e partilha de histórias com os personagens da editora. Chama-se Marvel: Create Your Own, está a ser desenvolvida em parceria com a empresa chinesa TapTap Comics e deve ser lançada este ano.

A plataforma permite aos utilizadores colocarem os heróis da empresa americana em diferentes poses e situações, escolher uma imagem de fundo e escrever o texto na página. No fundo, facilita a criação de fan-fiction.

Mas há restrições. Os temas sobre os quais não é possível escrever são mais do que muitos, estando banidos deste "estilos de vida alternativos" a "abelhas assassinas", passando por conteúdo político e palavrões.

Por outro lado, e mais uma vez segundo os termos de utilização, a TapTap reserva o direito de alterar, remover ou reproduzir noutros meios todos os conteúdos colocados pelos utilizadores na plataforma.

Quem estiver interessado no serviço pode inscrever-se aqui. É grátis.

+ C.B. Cebulski é o novo director editorial da Marvel