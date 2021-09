Marvel Mission: neste centro de lazer, há escape rooms para toda a família

Coordenadas: Avenida Cruzeiro Seixas 5-7, no centro comercial UBBO, na Amadora. A missão de reconhecimento começa na zona de retalho, onde somos recebidos por figuras em escala real de super-heróis como o Hulk, o Capitão América e o Homem-Aranha. Para manter o disfarce, resistimos à tentação de tirar uma selfie e aproveitamos para nos deslumbrarmos com os produtos oficiais do Universo Marvel. Entre t-shirts, acessórios e livros de banda desenhada, é até possível encontrar artigos para animais de estimação. Mas, atenção, há muito mais para descobrir neste novo centro de lazer e missões – é o primeiro do mundo e oferece cerca de 1200 metros quadrados de experiências inspiradas em diferentes super-heróis.

“Além de apostarmos no conceito de escape room, fazemos uso de novas tecnologias, como realidade virtual e realidade aumentada, mas só em missões para maiores de 13 anos”, conta Ana, que se voluntariou para ser a nossa game master por uma tarde. “As salas para miúdos a partir dos cinco anos têm desafios mais físicos”, revela-nos, ansiosa por receber mini-agentes nas duas Marvel Mission Kids, para fãs do Homem-Aranha e do reino de Wakanda, lar do Pantera Negra. A primeira – já disponível para reserva – convida a testar capacidades motoras, como a agilidade e a rapidez, num circuito perfeitamente adequado à prática de parkour. A segunda, ainda por abrir, promete revelar a ciência do Universo Marvel.

Preparadas para receber um mínimo de dez e um máximo de 20 agentes, as missões para caçulas decorrem num único espaço e duram cerca de 45 minutos. Foram especialmente concebidas para celebrar aniversários, esclarece Ana, antes de nos abrir a porta para a Spider-Man Mission, onde os pequenos aranhiços vão poder pôr à prova os seus super-poderes – com as meias de segurança Marvel Mission Kids calçadas. Poderá adquiri-las juntamente com um pack de acesso à missão.

Já as escape rooms pensadas para o resto da família (a partir dos 13 anos) só recebem entre três a seis ou quatro a oito pessoas, mas são muito mais complexas e podem durar entre 20 a 45 minutos. Além de exigirem maior destreza cognitiva, contemplam várias surpresas, como passagens secretas. Por exemplo, na missão “Na Colmeia”, baseada nas histórias do Homem-Formiga, há, no mínimo, três salas diferentes – descobrir como passar de umas para outras no tempo estipulado faz parte do jogo. O desafio, contudo, é muito maior: os agentes no terreno vão ter de invadir a oficina secreta do Jaqueta Amarela e recuperar a informação relativa aos projectos PYM antes que seja vendida à A.I.M., uma super-organização criminosa.

“Temos mais missões para completar”, avisa Ana, que nos guia pelo corredor e nos vai abrindo portas. A sala do Homem de Ferro ainda não foi inaugurada, nem a do Thor, mas ambas prometem muita realidade virtual. Já a do Homem-Aranha, “Reptilia”, convida-nos a visitar a escola do Peter Parker, corredores, posto médico, biblioteca e laboratório incluídos. Mas há mais. Ao que parece, a S.H.I.E.L.D. lançou uma iniciativa de recrutamento, para treinar novos agentes. Chama-se “Iniciativa Sangue Novo” e envolve espionagem de ponta, sessões de tiro em realidade virtual e a oportunidade de praticar habilidades de hacker.

No futuro, estão previstas mais de dez aberturas noutras cidades do mundo. Antes, o centro lisboeta deverá receber mais novidades – como a possibilidade de experimentar realidade virtual na zona de retalho. “Para quem tem curiosidade, mas não quer fazer uma missão ou não pode, porque vem só e os escape rooms são limitados a grupos ou esqueceu-se de fazer reserva.” Os bilhetes podem ser adquiridos online, no site da Marvel Mission, de segunda a quinta-feira, por 25€, e de sexta a domingo e em feriados, por 35€ ou 40€, consoante a missão escolhida.

