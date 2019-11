Marvila até vai dançar com tanta doçaria de Natal

O mercado de Natal de Marvila vai animar o bairro entres 5 e 8 de Dezembro. Não faltarão petiscos, têxteis, artesanato e animação para todas as idades.

Durante quatro dias, Marvila vai viver o espírito de Natal fora de portas. O mercado de Natal do bairro abre a 5 de Dezembro, bem cedo (às 09.00), e fica até dia 8 – ou seja, dura de quinta-feira a domingo. O programa tem propostas variadas: da música e da gastronomia às actividades para os miúdos.

A feira de roupa, bijutaria e artesanato ficará todo o período do mercado, assim como as bancas de doçaria, padaria e fumeiro. Os sabores natalícios estarão em destaque nas zonas destinadas a testar o palato e a encher a barriga.

A música começa logo no primeiro dia, com os bombos do grupo Bombarte (dia 5, 14.30). Para os dias seguintes estão previstas actuações do grupo Canto AMI (dia 6, 15.30), Canta Marvila (dia 7, 21.00) e do duo D.ib (no mesmo dia, às 22.00). Mas não é só: o cartaz inclui ainda uma mostra de capoeira (dia 6, 20.30) e outra de dança (dia 7, 16.00).



A pensar nos mais novos, a Junta de Freguesia de Marvila, que organiza este mercado de Natal, preparou uma panóplia de actividades: há pinturas faciais e modelagem de balões (dias 5 e 6, 9.30), e palhaçadas e brincadeiras já planeadas (dias 7 e 8, às 16.00). Durante todos os dias do evento, as crianças poderão ainda contar com mostras de magia e com uma casa do Pai Natal, para tirarem fotografias e entregarem a lista dos presentes. Texto editado por Hugo Torres



Rua Luiz Pacheco (Marvila). 5 a 8 de Dezembro. Qui 09.00-20.00, Sex 09.00-00.00, Sáb 13.00-01.00, Dom 13.00-20.00.



