O Natal em Sintra dura mais de um mês com mercados, teatro e uma pista de gelo

O verdadeiro espírito natalício só fica completo quando se correm as capelinhas todas, e Sintra não fica atrás neste jogo. De 1 de Dezembro a 6 de Janeiro, o Reino Natal volta a invadir o centro histórico da vila com ateliês, mercados, concertos, teatro e uma pista de gelo.

A magia da quadra invade um dos parques mais míticos da vila de Sintra, o Parque da Liberdade, que se torna o cenário ideal para ir em família. Entre os dia 1 e 23 de Dezembro, todo o espaço é cenografado com figuras fantásticas do universo natalício, dos duendes às fadas e renas. Não falta, claro, uma casa do Pai Natal onde as crianças vão poder tirar uma fotografia e entregar as cartas com os pedidos para este ano. Há ateliês para os mais pequenos, concertos, momentos teatrais e actividades desportivas para os intervalos em que não está a viver intensamente o cenário montado no parque.

Nesta edição do Reino Natal, o News Museum também entra na festa e convida os jovens e crianças a gravar uma reportagem televisiva sobre o Natal ao longo destes dias, entre as 10.00 e as 17.00, de quarta-feira a domingo.

Não muito longe, o Terreiro Rainha D. Amélia, junto ao Palácio Nacional de Sintra, acolhe o tradicional mercado de Natal com artesanato e gastronomia, até 6 de Janeiro. O mesmo espaço recebe também um carrossel e uma pista de gelo – a escadaria do Palácio Nacional de Sintra será palco para três concertos corais. O Chapitô estará por lá e será a companhia responsável pela animação itinerante durante o mês.

Vários locais. 1 de Dezembro a 6 de Janeiro 2020.

