Marvila com cinco dias de dança, teatro, oficinas e música grátis

Depois da última edição, em 2018, Os Dias de Marvila trazem cinco dias de muitas atividades. Todas elas com entrada gratuita. O festival de artes performativas apresenta uma programação que vai variando entre música, dança, performance, teatro, oficinas, visitas guiadas, caminhadas e exposições, que arranca esta quarta-feira, 9, e se prolonga até domingo, 13.

Com o tema deste ano - Habitar -, o festival pretende celebrar o território de Marvila e das suas comunidades. Presente pelos bairros da região, irá decorrer na Biblioteca de Marvila, mas também em espaços como um salão de festas, um polidesportivo, uma escola, uma estação de comboios e outros ao ar livre.

O primeiro dia, 9, marcado pela abertura oficial do festival na Biblioteca de Marvila às 17.00, conta com a inauguração de duas exposições de fotografia, uma delas patente até 31 deste mês e a outra até ao dia 16 de novembro. Haverá ainda dois momentos musicais e um de dança, além de um atelier de costura criativa, das 15.00 às 19.00. O objetivo é confeccionar capas de almofadas que, posteriormente, ficarão permanentes na biblioteca. Repete-se no mesmo horário nos dias 10 e 11, bem como a 13, dia em que se expõem finalmente as almofadas.

Quinta-feira, dia 10, o programa inclui uma caminhada, mediante inscrição, com início às 16.00, uma conversa no Parque Intergeracional de Marvila às 17.00 e, a terminar pelas 21.00, um momento de dança, música e teatro com o elenco da Pulsar - Companhia do Corpo.

Destinada a um público sénior, a oficina de dança com Carla Ribeiro no Salão de Festas do Vale do Fundão, tem lugar no terceiro dia de Os Dias de Marvila. No mesmo horário (16.00), em alternativa, haverá uma caminhada com ponto de encontro no Metro da Bela Vista, mediante inscrição prévia. Por volta das 17.00 inicia-se uma conversa sobre a falta de estações de comboio em Marvila.

Ainda no dia 11, a programação conta com dois momentos de teatro, ocupados pelo Teatro Alegoria, às 18.00, e pelos alunos da Escola Secundária Eça de Queirós, às 19.00, e dois documentários. O primeiro, com o nome Dança sem Idade, de Diego Lasio, seguido de uma conversa, acontece às 18.30. O segundo, pelas 19.30, será sobre as casas regionais em Lisboa. Para terminar há videomapping às 20.00 e fado às 21.00.

O sábado, 12, arranca às 9.00 com um passeio de bicicleta, onde se irá discutir alguns assuntos como a mobilidade. Segue-se o atelier Casas Fotográficas em Marvila, com início às 10.00, que irá transformar pequenas casas de madeira em câmaras fotográficas (repete no mesmo horário no último dia). Às 11.00, as famílias são chamadas ao espetáculo infantil Histórias para pensar Histórias para viver (repete no dia 13), e às 14.30 uma caminhada a partir da estação de comboios Braço de Prata e às 15.30 uma conversa sobre o futuro de Marvila. Pelas 16.00, o teatro musical Revolução que foste minha - Mulheres ao palco tem lugar na Escola Secundária D.Dinis e logo a seguir, às 16.30, há visita guiada pelas várias imagens expostas em espaço público da IMAGERIE Casa de Imagens (igual horário dia 13). Já às 19.30, irá decorrer uma peça ambientada no Parque da Bela Vista. No fim do dia, pelas 20.00, é novamente hora de videomapping e às 21.00, será a vez de uma peça teatral com os alunos da Escola Superior Teatro e Cinema.

O último dia, 13, repete o momento teatral com a companhia Teatro Alegoria - Teatro Surdo, pelas 15.00 e, no mesmo horário, poderá contar com uma aula de movimento e dança com Marina Nabais. A seguir, às 16.00, tem lugar na programação uma peça da Universidade Lusófona (A festa da vida - WeARTolerance). Pelas 19.00 acontece a leitura de contos de terror e às 20.00, a terminar o festival, Gui Aly sobe ao palco para dar um concerto na Biblioteca de Marvila.

Destaque para uma iniciativa especial ao longo dos cinco dias: será possível encontrar livros espalhados por toda a freguesia (identificados com um marcador alusivo ao festival), e ficar com eles. Livros livres - andam livros à solta n’Os Dias de Marvila, surge com o objetivo de desafiar os hábitos de leitura e incentivar o percurso por Marvila.

Organizado pelas Bibliotecas de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa, com ajuda dos habitantes e comunidades de Marvila, o festival procura promover a participação ativa do cidadão. Para consultar o programa completo basta aceder ao site Bibliotecas de Lisboa.

Vários locais em Marvila. 9-13 Out. Vários horários. Entrada livre

