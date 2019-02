Marvila dá mais de 200 vinhos a provar em autocarro londrino

A revista Paixão pelo Vinho volta a celebrar em Marvila os melhores vinhos provados no ano passado pelos especialistas da publicação. Durante seis horas, poderá provar vinhos de excelência e muitas novidades dos produtores premiados.

A Awards Wine Party – que contempla no programa a cerimónia de entrega de prémios aos produtores dos melhores vinhos provados pela revista Paixão Pelo Vinho no decorrer de 2018 – está marcada para 2 de Março, no Beatus, em Marvila. Para além dos 200 vinhos em prova livre, incluindo o portefólio dos produtores em destaque, poderá participar no ciclo de “Conversas com Enólogos”, a bordo de um autocarro londrino, estacionado no interior do restaurante.

Entre os mais de 1000 vinhos provados em prova cega, por tipo, região e preço, destacaram-se apenas 56, premiados por serem verdadeiramente apaixonantes (“Paixão pelo Vinho Prestígio”), impressionantes (“Paixão pelo Vinho Excelência”) ou pela melhor relação qualidade/preço (“Paixão pelo Vinho Escolha”). A entrega de prémios decorre às 17.30, mas a festa – que começa antes, pelas 17.00 – vai durar até às 23.00, com direito aos “néctares” e a petiscos.

Os bilhetes – que incluem copo de prova e acesso a todo o programa – estão à venda na Ticketline e em mais de 500 pontos de venda a nível nacional. Em pré-venda, o valor é de 10€, enquanto no próprio dia sobe para 15€.

