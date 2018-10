Marvila recebe uma feira de brunch com menus até 12€

Imagine uma espécie de mercado mas em vez de bancas com roupa, acessórios ou sapatos, tem banquinhas prontas a servirem-lhe um brunch. É o BrunchVilla, uma feira de brunches promovida pelo Casal Mistério, que acontece no fim-de-semana, 10 e 11 de Novembro, em Marvila.

“Temos uma obsessão por brunch, e no fim-de-semana dormimos sempre até tarde, é a nossa refeição preferida. E como nós há muita gente assim”, diz-nos o casal. “A oferta de mercados já é muita, quisemos ser diferentes e arranjar um conceito alternativo e que pudesse ser minimamente surpreendente como é o caso de uma feira de brunch durante dois dias.”

O casal, cuja identidade se mantém no anonimato desde o início do blogue iniciado há cinco anos, juntou num só local oito restaurantes e cafés bem conhecidos da cena gastronómica lisboeta – da estrela Michelin ao café de bairro. A premissa é simples: todos servem brunch e todos têm pelo menos um menu até 12€ sem bebidas. Tem papel e caneta à mão para tomar nota? A iniciativa conta com brunches da Tartine, do Choupana Caffe, do Naked, do Go Natural, do Local Your Healthy Kitchen, di Café com Calma e ainda do Eleven, que soma uma estrela Michelin, e d’O Asiático do chef Kiko que terá guiozas de lavagante num dos menus feitos propositadamente para o evento. As ementas completas serão anunciadas em breve no evento do Facebook do BrunchVilla, até lá é ir imaginando o que pode ir parar ao prato.

“O brunch é a melhor refeição que pode existir porque é a única que nos permite passar quatro horas sentados à mesa a comer e ninguém olha de lado para nós”, rematam. “Começa de manhã e acaba à tarde – e é engraçado que mistura dos produtos mais simples, como os ovos e o pão, e acaba por ser uma refeição super completa.”

A entrada no BrunchVilla fica-lhe a 3€ e a despesa lá dentro é à medida da sua carteira e da fome que levar. O local será anunciado em breve pelo casal, mantendo-se por agora num “armazém mistério”.

Em cada canto, um cantinho

À parte, espalhados pelo recinto estarão as bebidas e as sobremesas – para que ninguém fique com sede nem com vontade de um docinho no fim. As sobremesas são da responsabilidade do Cantinho da Desgraça, que apresenta uma selecção de bolos artesanais da Nós é Mais Bolos, stand do nosso parente Time Out Market. Para uma escolha menos calórica tem o Cantinho dos Gelados com os gelados artesanais da Nannarella.

No que diz respeito às bebidas vai ter de fazer escolhas, os menus de brunch só contemplam o que enche o prato. O BrunchVilla terá vários cantinhos dedicados à bebida, mas pode começar pela mimosa – o cocktail mais típico de um brunch feito com champanhe e sumo de laranja – promovido pela Herdade do Esporão que também terá por lá vinhos branco e tinto. Haverá também o Cantinho da Cerveja, com a selecção 1927 da Super Bock. Para quem quiser fugir do álcool, a Lipton terá uma banca com chás gelados para acompanhar os menus e a Veggie Wave vai levar os sumos naturais, ou melhor, cada pessoa fará o seu próprio sumo – senta-se numa espécie de bicicleta que faz o liquidificador funcionar à velocidade da pedalada (perfeito para queimar as calorias do que vai comendo). Se não passa sem o café e derivados, descanse que há um Cantinho do Café com expressos, lattes, galões ou cappuccinos.

Tendo em conta que tudo isto se processa durante o fim-de-semana, é normal que haja quem acorde ressacado de uma qualquer noite de farra. Mas até nisso o casal pensou: há um Cantinho da Ressaca para os viciados que, ainda a latejar, se arrastam para Marvila – aqui há menus de brunch especiais preparados pelas nutricionistas da Loveat adequados a quem não consegue pensar em excessos no momento.

10 e 11 de Novembro 10.00-19.00. 3€.

+ Os melhores brunches em Lisboa