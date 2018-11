Marvila reúne gastronomia, cerveja artesanal e chefs no The Food Villa

Nos dias 7, 8 e 9 de Dezembro, o espaço Marvila 105 vai receber o The Food Villa, o primeiro mercado pop-up que junta food trucks, vinhos regionais, cerveja artesanal e show cookings numa mostra que promete inscrever o bairro no mapa gastronómico da cidade de Lisboa.

A primeira edição deste mercado gastronómico procura reunir em Marvila as melhores propostas para um fim-de-semana bem passado.

Nas mostras de vinhos vão estar representados vários produtores e várias regiões do país: do Alentejo ao Dão, passando pelo Douro, Algarve, ou Vale do Tejo, o difícil vai ser escolher entre tanta variedade.

Na zona de alimentação também vai encontrar muita oferta. A Queijaria vai estar presente com tábuas de queijos e enchidos para acompanhar os copos de vinho. Junto a este espaço, a associação Street Food Portugal vai estacionar três food trucks com iguarias variadas e haverá ainda uma carrinha do El Bulo Social Club by Chakall com sugestões de ceviches.

O destaque do evento vai para os showcookings que vão acontecer ao longo dos três dias. Leopoldo Garcia Calhau (ex-Café Garrett) e Joaquim Saragga Leal (Taberna Sal Grosso) abrem a festa. No dia 8 é a vez do trio de chefs João Augusto (Supper Stars), João Baião (faz Frio) e Rafael Silva (Cavalariça) pisarem o palco deste mercado pop-up; enquanto o dia 9 fica a cargo do chef embaixador Chakall (El bulo Social Club, Refeitório do Senhor Abel).

Edição de Cláudia Lima Carvalho

Armazém Marvila 105, Rua do Açúcar, Lisboa, Sex 16.00-00.00, Sáb-Dom 14.00-00.00

