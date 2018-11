Marcado: dois dias de música, cerveja e mercado em Marvila

Marvila, ponta de lança oriental de Lisboa, decide juntar a comunidade, de quando a quando, para fazer a festa e mexer com a cidade. Está aí o Marcado, que acontece nos dias 8 e 9 de Dezembro e é uma espécie de open day dos armazéns mais conhecidos de Marvila para um mercado de Natal à séria.

A Fábrica Moderna, a Cerveja Musa, a Dois Corvos, a Fábrica do Braço de Prata, o Café Com Calma, o bar Capitão Leitão e a galeria Underdogs unem forças para fazer acontecer um mercado, exposições, DJ sets, concertos, ateliês abertos e, pelo meio, copos de cerveja e vinho quente.

Na Fábrica Moderna, a exposição de variedades é extensa: os artistas residentes vão abrir os seus universos criativos, que é como quem diz ateliês, para mostrar o que se passa no mundo da arquitectura, cerâmica, artes plásticas ou fotografia. Por aqui, haverá também demonstrações de máquinas de fabricação digital (impressoras 3D e gravação laser) e, para petiscar, o Café Com Calma juntou-se à causa com bolos caseiros e vinho quente (além do brunch que serve dia 8 das 12.00 às 16.00, a 15€). No dia 9, há ainda DJ set da banda Jibóia, das 15.00 às 19.00.

A Musa também terá as suas torneiras a correr a cerveja que se faz por ali e com música a acompanhar: dia 8 actua BISPO, às 22.30, e no dia 9 há Dave Lamb & Scuta Blues às 16.30. Nesse dia está marcado mais um almoço pop-up da Musa com Leonor Godinho e Edgar Bettencourt com a temática comida americana.

Para os mais pequenos, que também estão convidados para a festa, a Fábrica Braço de Prata é a melhor opção. No dia 8 há um espectáculo de Natal, às 11.00, e durante a tarde há ateliês de expressão plástica, pinturas faciais e a simulação de uma mini-discoteca. Durante a essa tarde também há programação para os crescidos, com concertos e perfomances.

Mais acima, a Dois Corvos celebra o Marcado durante os dois dias com a dupla comer e beber. O Duo de Pizza e Cerveja (12€/pessoa) permite uma bela refeição com uma pizza onde pode escolher os toppings de cada metade que acompanha com duas cervejas (25cl) à escolha – pode pedir este menu entre as 12.00 e a 01.00 no dia 8, e as 12.00 e as 23.00 no dia 9.

No bar Capitão Leitão pode resguardar-se do frio no dia 8 a dançar ao som dos ritmos brasileiros de Jairo Mozart, às 17.00, e mais tarde, às 19.00, Joaquim Quadros assume a mesa de mistura. Há vinho quente, fique a saber.

Pode terminar o roteiro a visitar a Underdogs, que tem patente a exposição “Take a Number” de Teresa Esgaio (14.00-20.00), que nos fala sobre o tempo e o ritmo natural das coisas.

Vários locais em Marvila. 8 e 9 de Dezembro 10.00-02.00.

