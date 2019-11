Marvila vai andar dois dias de copo na mão

A mostra de bebidas espirituosas House of Spirits está a chegar à Gate 67, em Marvila. O evento acontece entre 29 e 30 de Novembro e pretende dar a conhecer alguns dos melhores destilados portugueses e internacionais. Há masterclasses e degustações incluídas.

Aguardentes, whiskies, runs, cognacs e grappas: estes são alguns dos exemplos alcóolicos que poderá saborear na House of Spirits, mostra que leva um vasto rol de bebidas espirituosas a Marvila na sexta-feira e no sábado.

O evento é dirigido a todos os apreciadores curiosos ou para aqueles que pretendem aprofundar os seus conhecimentos acerca do mundo dos spirits. Para tal, durante os dois dias, vai haver masterclasses profissionais e provas de topo, sendo que o destaque vai para a aguardente vínica portuguesa. No primeiro dia, há uma introdução às bebidas destiladas (18.30) seguida de uma “Masterclass Adega Velha”, na qual poderá descobrir os segredos por detrás da produção de uma aguardente vínica. No sábado, será feita uma abordagem aos runs jamaicanos (17.00), com uma prova de runs da Platation, incluindo o Guatemala XO, o Trinidad 1997, o Peru 2010, o Panama XO e o XAYMACA.

Na Gate 67, antigo armazém de vinho datado de 1904, vão estar espalhados diversos expositores de bebidas, estando confirmada a presença da Companhia União dos Vinhos do Porto e da Madeira, CR&F, Aveleda, Lostflavour, Aliança-Vinhos de Portugal e Companhia Espirituosa.

A organização está a cargo da revista Grandes Escolhas e do Mojito Bar Catering, querendo que a iniciativa se destaque por “não ser apenas mais um evento de exposição de bebidas, mas sim uma experiência premium para um público de nicho”.

O valor da entrada tem um custo diário de 25€ e vem com um copo de prova incluído.

Rua da Manutenção 67 (Beato). 29 a 30 de Novembro. Sex 17.00-22.00, Sáb 15.00-22.00. 25€ (Diário)

