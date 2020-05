Máscaras contra a homofobia

Um casal gay polaco distribuiu 300 máscaras pela população contra a Covid-19 e outro vírus bem pior, o da homofobia. Falámos com eles e descobrimos que se casaram em Portugal.

Em Junho de 2017, Jakub Kwiecinski e Dawid Mycek casaram-se na ilha da Madeira e é para lá que se querem mudar “no futuro”, contam à Time Out através do chat do Facebook. O casal polaco, com mais de 60 mil seguidores nesta rede social, já era conhecido junto da comunidade queer da Polónia e mantinha desde 2016 um site onde gravava vídeos seus a cantar músicas, de Roxette a Mariah Carey, e onde publicava fotos e vídeos de viagens.

Desde a semana passada, Jakub e Dawid tornaram-se notícia pelo mundo fora e chegaram até ao The New York Times por causa do projecto que começaram na cidade de Gdansk: distribuir máscaras arco-íris pela população.

“Pegámos numa velha máquina de costura da avó do Jakub, o avô dele ensinou-nos a usá-la e começámos a fazer máscaras”, contam. “Os nossos amigos descobriram o que andávamos a fazer e quiseram ajudar-nos a costurar. Fizemos 300 máscaras arco-íris.”

Depois disso, distribuíram-nas pelas ruas da cidade e o resultado está num vídeo publicado há uma semana no YouTube e que tem mais de 50 mil visualizações.

“As pessoas agradeceram-nos, disseram que era uma óptima ideia e ficámos muito surpreendidos”, continua o casal. Na Polónia, a homofobia está a crescer e 80 localidades declararam-se, no ano passado, “anti-ideologia LGBT” e “pró-família”, apesar da condenação do Parlamento Europeu.

No parlamento polaco discutem-se leis mais restritivas em relação ao aborto e a educação sexual é equiparada a pedofilia e pode tornar-se crime com prisão até cinco anos. “A homofobia está a crescer”, sublinham Jakub e Dawid. “Às vezes perdemos a esperança de que as coisas podem mudar, mas no dia seguinte pensamos que não podemos desistir e fazemos outro vídeo, outra acção.”

A das máscaras foi uma delas e já planeiam outra para breve noutra localidade – “mas não podemos dizer onde”.

Pode acompanhar o casal nas redes sociais: facebook.com/jakobidawid, @jakubidawid no Instagram ou no canal de Youtube.

