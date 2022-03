Massa de ar polar em Portugal. Temperaturas mais baixas no fim-de-semana

O frio está de volta a Portugal. Em Lisboa, os termómetros também descem e vão marcar 7ºC no sábado e no domingo.

As temperaturas estão a descer gradualmente desde terça, em todo o território continental, e só vão voltar a subir no domingo. Até lá, as mínimas vão mesmo chegar aos -2ºC em Bragança e na Guarda. Em Lisboa, as temperaturas baixam até aos 7ºC no fim-de-semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o frio está de volta a Portugal por culpa de uma massa de ar polar, “uma parcela extensa e espessa da atmosfera, com milhares de quilómetros quadrados” e características árticas.

As previsões do IPMA apontam para uma queda das temperaturas mínimas entre quatro a oito graus, variando consoante a região. Há probabilidade de queda de neve na Serra da Estrela e no extremo norte do país, acima dos 1400 metros, entre quinta-feira e domingo. E, no sábado, os termómetros devem marcar -2ºC nos distritos da Guarda e Bragança.

Em Lisboa e no Porto, as mínimas não vão além dos 7ºC e dos 5ºC, respectivamente. Mas entre sexta-feira e sábado deverá haver formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro, bem como “em alguns locais abrigados”. Quanto à chuva, estão previstos aguaceiros esporádicos durante esta quarta-feira e precipitação em todo o país na quinta-feira.

