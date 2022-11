Masterchef estreia a 26 de Novembro, na RTP1, com novos jurados

Os chefs Ricardo Costa, do The Yeatman, em Vila Nova de Gaia; Pedro Pena Bastos, do Cura, em Lisboa; e Noélia Jerónimo, do Noélia e Jerónimo, em Tavira, compõem o júri desta edição do concurso de talentos à volta dos tachos.

A competição culinária Masterchef está de volta à RTP1, a partir do dia 26 de Novembro, com novos jurados e também 15 aspirantes a cozinheiros, que ao longo de 12 semanas vão enfrentar desafios em estúdio ou em lugares emblemáticos do país.

A versão portuguesa do formato internacional criado por Franc Roddam, há mais de 30 anos, vai ter os chefs Ricardo Costa, do The Yeatman (duas estrelas Michelin), no Porto; Pedro Pena Bastos, do Cura (uma estrela Michelin), em Lisboa; e Noélia Jerónimo (prémio “Garfo de Prata” pelo Guia Boa Cama Boa Mesa), do Noélia e Jerónimo, em Tavira, como jurados desta edição, que à semelhança do ano passado não terá apresentador.

“Está a ser maravilhoso. Nunca pensei que ia estar aqui hoje”, comenta a chef Noélia. “Para mim não são as técnicas que importam, é o sabor. Se a comida não tiver sabor e eles tiverem feito não sei quantas coisas para mim não passa”, acrescenta a jurada, apesar de não se considerar a mais exigente. Pedro Pena Bastos partilha a modéstia, dizendo que leva “uma carga enorme de humildade e de respeito de quem quer fazer mais e quem quer aprender”.

Já Ricardo Costa confessa que aprendeu várias coisas com o programa, que já está em gravações há cerca de oito semanas (teve até uma ideia para um prato que está em fase de testes no seu The Yeatman). “Aprende-se sempre em tudo o que fazemos. Foi por isso que eu também aceitei este desafio. Queria sair um pouco do meu conforto, do meu dia-a-dia, das minhas rotinas”, diz.

O programa será transmitido todos os sábados, a seguir ao Telejornal, e irá receber convidados especiais todas as semanas.

RTP1. A partir de 26 de Novembro. Todos os Sáb 21.00

