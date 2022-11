STAY: Upon Lisbon abre hamburgueria com vista para o Estádio da Luz

A vista é para o Estádio da Luz, mas dentro da STAY – a nova hamburgueria do hotel Upon Lisbon, no Alto dos Moinhos –, não se liga a clubismos. Todos os adeptos são bem-vindos, até mesmo aqueles que levam o dragão ao peito. O convite é para comer um hambúrguer num espaço que lembra uma selva urbana, com plantas por toda a parte e pássaros a enfeitar os candeeiros. Os neons na parede também pedem uma fotografia para o Instagram.

Francisco Romão Pereira

O ambiente é jovem e descontraído, mas nem sempre foi assim. “Antes tínhamos um restaurante de comida portuguesa. Tinha uns encargos muito altos. Na altura da pandemia pensámos como é que podíamos reduzir custos, e em brainstorming com todos pensámos num monoproduto. Decidimos apostar numa hamburgueria. Nesta zona a oferta não é muita”, conta Nuno Brandão, o director-geral do hotel. “Tirámos aquela decoração mais pesada e de casa de avó que tínhamos antigamente”, acrescenta Sara Alves, a responsável pelo restaurante.

Compensou. “Mudámos para uma hamburgueria sem saber qual seria a reação do cliente. Nós temos muitos clientes habituais. Mas a realidade é que está a correr melhor. Temos tido boa adesão, bom feedback, muitos clientes novos, tem corrido muito bem”, garante Sara Alves. A casa cheia ao almoço denota isso mesmo. Em dias de jogo, consta que ainda mais.

Francisco Romão Pereira Croquetes e ovos rotos

Na carta preparada pelo chef Diogo Seixas (e que está disponível das 12.30 às 22.30) mandam os hambúrgueres, como o fierce (11€), em bolo do caco, com presunto e queijo da Serra; o blue jungle (12€), com queijo gorgonzola, rúcula e vinagre balsâmico; ou uma das opções vegetarianas, o veggie (9,50€), por exemplo, em brioche de beterraba, com hambúrguer de grão de bico, agrião e maionese de caril. “O que tentamos diferenciar nos nossos hambúrgueres é o facto de serem caseiros. A carne, os molhos… Não queremos algo industrial, queremos que seja caseiro. Também temos uma variedade de oferta nas entradas”, continua Sara Alves, a responsável. Entre elas estão os croquetes com molho holandês trufado (1,50€/unidade) e os ovos rotos (7€). De segunda a sexta há ainda prato do dia. E para acompanhar conte com cocktails, como o Stay by Rita (7€), com whiskey, sumo de limão, clara de ovo, hortelã e lima; ou cervejas Musa.

Francisco Romão Pereira

O pequeno-almoço que serve o hotel também está disponível para visitantes, mas a grande atração das manhãs tardias acontece ao domingo, a partir das 11.30, com o Pool & Brunch. Por 17€ por pessoa, inclui um cesto variado de pão, panquecas, iogurte com granola, queijo, fiambre, compotas e pastéis de nata. Isto para acompanhar com uma bebida fria (sumo do dia ou de laranja ou chá frio) e outra quente (chá, cappuccino ou chocolate quente). Quem precisar de um reforço extra pode pedir os ovos Benedict ou omeletes, 7€; tostas variadas, 5€ ou saladas, 8€. Depois é subir ao terraço e aproveitar a piscina aquecida (10€ por pessoa. Gratuito para crianças até aos 3 anos).

Rua António Alçada Baptista, 5 (Alto dos Moinhos). Seg-Dom 12.00-22.30

