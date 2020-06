Mate as saudades da grande ópera no Teatro Nacional de São Carlos

Por enquanto não é possível organizar banquetes, portanto o Teatro Nacional de São Carlos propõe dois menus de degustação, na sexta-feira 26 (21.00) e domingo 28 (16.00), em que desfilarão alguns dos acepipes favoritos do grande público.

No nosso teatro de ópera vão ouvir-se excertos da Carmen, de Bizet, do Faust, de Gounod, dos Pagliacci, de Leoncavallo, da Cavalleria Rusticana, de Mascagni, de Les Contes d’Hoffmann, de Offenbach, e do Rigoletto, de Verdi, bem como célebre Méditation da Thais, de Massenet.

A interpretação será de Dora Rodrigues (soprano), Rita Marques (soprano), Cátia Moreso (mezzo-soprano), Carlos Cardoso (tenor) e André Henriques (barítono) e Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direcção de José Eduardo Gomes.

Teatro Nacional de São Carlos. sex 26 (21.00) e dom 28 (16.00). 20€.

