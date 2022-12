Mau tempo em Lisboa. Autarquia pede para evitar deslocações

A Protecção Civil elevou para vermelho o aviso de precipitação para Lisboa durante a madrugada desta terça-feira, 13 de Dezembro. Entretanto, voltou a descer para laranja, mas ainda há limitações de circulação devido ao mau tempo. À população, a Câmara Municipal pede que fique em casa e evite circulações. “Assim como apela a todos os que possam a não entrarem na cidade, de forma a atenuar os eventuais constrangimentos”, lê-se em publicação no Facebook.

Já foram registadas mais de mil ocorrências em todo o país nas últimas horas, das quais 181 em Lisboa e a maior parte diz respeito a inundações, estando o nível de transbordo de água superior ao da última quarta-feira, dia 7. Além da operação da Carris estar temporariamente suspensa, com o serviço a ser reposto apenas quando estiverem garantidas as condições de segurança na circulação rodoviária, o trânsito também está condicionado em diversos locais.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, são vias intrasitáveis os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, assim como a Av. Joao XXI, Av. Berlim, o acesso Eixo Norte Sul, a Radial de Benfica, a Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, a Estrada do Penedo, a zona de Alcântara em vários locais, a zona de Sete Rios, a Av. de Santo Contestável e a Av. 24 de Julho até Belém. Estes dados reportam à última actualização, feita às 08.39 no site da autarquia, onde pode ficar a par da situação.

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa recomenda ainda que evite circular na rua ou, caso seja imperativo fazê-lo, que fique atento a estruturas, como tendas, toldos e andaimes, que podem deslocar-se com ventos fortes. Se conduzir, deve reduzir a velocidade e estar atento a veículos de duas rodas que podem subitamente desviar a trajectória, uma vez que são mais vulneráveis à força do vento.

Há ainda vários constrangimentos nas estações de metro e nos comboios, em particular na Região de Lisboa. A Linha do Norte (Sacavém-Bobadela Sul e Alverca), de Sintra (Campolide e Benfica), de Cintura (Campolide e Alcântara-Terra) e de Cascais (Cais do Sodré e Oeiras) têm várias vias cortadas e estações encerradas. É possível pedir reembolsos e revalidações de bilhetes gratuitamente nas bilheteiras, ou no site.

“Isto ainda não acabou. Vamos ter algumas horas de paz relativa, mas dentro de algumas horas vamos ser novamente atingidos por um sistema meteorológico activo”, afirmou o presidente do IPMA, Miguel Miranda, em directo à SIC. “Hoje é o dia de ficar em casa, trabalhar a partir de casa, como fizemos durante a pandemia”, acrescentou, pedindo para não forçarmos demasiado os sistemas de mobilidade.

+ Se lhe falta uma lareira, aqueça com estas dez canções pop-rock para dias frios

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal deste mês