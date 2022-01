Maus Hábitos abre espaço em Lisboa já em Janeiro

No interior do Selina Secret Garden nasce um projecto da gerência do espaço do Porto. A inauguração é já no próximo dia 15.

A casa portuense Maus Hábitos - Espaço de Intervenção Cultural começa 2022 com uma expansão. O quarto andar na Invicta que junta música, arte, comida e festa vai inaugurar um espaço em Lisboa. “Com a estrutura central e programação musical do Maus Hábitos, a curadoria e programação artística da Saco Azul e o menu mediterrânico e carta de cocktails de autor do Vícios à Mesa Porto, pretendemos assim levar o modelo desenvolvido e consolidado ao longo de anos no quarto andar mais inovador e interventivo do Porto para novos territórios”, lê-se em comunicado, que anuncia Lisboa e Vila Real como os destinos dos novos projectos.

Na capital, o espaço abre portas já no próximo dia 15 de Janeiro, no interior do Selina Secret Garden, um cowork com espaço de restauração e um terraço com vista sobre a cidade, perto do Cais do Sodré. O espaço receberá “esta faceta do Maus Hábitos: a gastronomia e coquetelaria de autor, aliada a uma agenda musical e artística, com concertos e DJ Sets”, revela o mesmo documento.

A programação já anunciada inclui um ciclo de concertos “exploratórios e experimentais” de improvisação musical no dia 15, às 21.00. Chama-se Oscilador Gráfico. Miguel Caravalhais e Henrique Fernandes darão som ao trabalho gráfico de Serafim Mendes, neste projeto que é financiado pelo programa Garantir Cultura, com a organização e direção artística da Saco Azul e Maus Hábitos. No dia 19, é tempo de receber a dupla Venga Venga. Ricardo Don e Denny Azevedo darão um concerto às 19.00 no espaço Vícios à Mesa Lisboa. Ao longo do mês, a programação é complementada por outros concertos e DJ Sets - Nuno Rabino, DJ Dingo ou Radio Safari são alguns dos nomes que passarão pela cabine.

Selina Secret Garden. Beco do Carrasco, 1 (Santos)

+ O Sol da Caparica passa a durar cinco dias em vez de quatro

+ Leia a edição desta semana da Time Out Portugal