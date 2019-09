Mega exposição de Harry Potter chega a Lisboa em Novembro

Exposição inédita com milhares de objectos, adereços e guarda-roupa de todos os filmes de Harry Potter chega a Lisboa a 16 de Novembro. Harry Potter™️: The Exhibition vai ficar no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, até 8 de Abril.

Tem sido um sucesso mundial, um paraíso para os fãs da saga criada por J.K. Rowling. Em 1500 metros quadrados são recriados alguns dos cenários mais conhecidos dos filmes, tudo com o selo da Warner Bros. Consumer Products. Passear no Great Hall, entrar na cabana de Hagrid ou descobrir a sala comum de Gryffindor são apenas três das imensas possibilidades que a exposição oferece aos visitantes.

Mas há mais: Harry Potter™️: The Exhibition desafia-o a lançar a quaffle na zona dedicada ao Quidditch, mas cuidado porque não vão faltar Mandrágoras e criaturas mágicas no Pavilhão de Portugal, desde Buckbeak à aranha gigante Acromantula.

Pelo caminho é ainda ainda convidado a ver alguns dos muitos objectos utilizados nos filmes de Harry Potter, incluindo a varinha e os óculos do Harry e os trajes do Baile De Inverno.

Cada zona da exposição está pensada ao mais ínfimo detalhe para que se sinta realmente no universo mágico.

Harry Potter™️: The Exhibition, produzida pela GES Events, chega a Lisboa pelas mãos da Everything Is New, depois de ter estado em Valência onde acabou por ficar mais um mês do que estava esperado. A exposição estreou-se em Chicago em 2009 e foi um sucesso imediato com filas à porta. Desde então já passou por cidades como Nova Iorque, Sydney, Tóquio, Suécia, Paris, Xangai, Bruxelas, Amesterdão, Madrid, Milão e Berlim, tendo já sido vista por mais de cinco milhões de visitantes.

Os bilhetes, com preços diferentes aos dias de semana e ao fim-de-semana, vão estar à venda a partir das 10.00 deste sábado, dia 28 de Setembro, nos locais habituais e em www.harrypotterexhibition.pt. De segunda a sexta-feira, a entrada terá o preço de 16€ (12€ para crianças até aos 12 anos). Ao fim-de-semana o valor sobe para 19€ (15€ para crianças até aos 12 anos). Há ainda bilhetes familiares cujo valor varia entre os 38€ e os 52€).

+ 16 lugares mágicos que todos os fãs de Harry Potter devem visitar