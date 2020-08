Melanie C anuncia concerto no Teatro Capitólio em 2021

Melanie C, também conhecida como a Sporty Spice das Spice Girls, está a preparar-se para fazer uma digressão mundial em 2021, com passagem confirmada por Portugal.

Melanie C é mais conhecida como a Sporty Spice das Spice Girls. Mas enquanto a famosa girl band não volta aos palcos, ela vai andar em digressão sozinha. O concerto a solo em Portugal é o primeiro de um total de 19 e está marcado para 28 de Abril de 2021, no Teatro Capitólio.

Nesta tour, a cantora vai promover o seu novo álbum, Melanie C, que deverá ser lançado a 2 de Outubro. O primeiro single de apresentação do disco, “In and Out of Love”, foi partilhado em Julho, com vídeo a acompanhar. Segundo a própria, é “pura pop, optimista e divertida”.

Os bilhetes estarão disponíveis, em pré-venda, a partir das 09.00 de 26 de Agosto. Mas só para quem pré-encomendar o novo álbum na sua loja oficial. Caso contrário, será necessário esperar até 28 de Agosto para garantir um lugar no Capitólio.

Antes de a digressão começar há uma série de live streams a não perder, nos dias 1 e 2 de Outubro. “Estas transmissões vão ser uma amostra do que se pode esperar quando finalmente puser o meu show a andar”, garante a artista no Instagram. “Poderá ver tudo, onde quer que esteja no mundo, e vai ser fantástico.”

