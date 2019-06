Memória. Já abriu o novo italiano do grupo Pasta Non Basta

Depois de mostrar que Pasta Non Basta nas Avenidas Novas e em Alvalade, o grupo italiano estreia-se no coração de Campo de Ourique com um novo restaurante. Chama-se Memória e está um passo à frente dos outros dois.

O crescimento dos restaurantes Pasta Non Basta – o primeiro abriu na Rua Elias Garcia, no início de 2017 – e umas quantas viagens a Itália, fizeram com que os sócios começassem a pensar em expandir o grupo. A primeira experiência num bairro residencial aconteceu em 2018, com a abertura do Pasta Non Basta de Alvalade, mas em Campo de Ourique quiseram mostrar como evoluíram desde então. Um novo nome e marca, Memória, para apelar às recordações de almoços em família na infância, mais produtos italianos, uma série de novos pratos e a valorização do aperitivo Spritz.

Fotografia: Inês Félix

O espaço não podia ser mais diferente dos outros restaurantes do grupo: o interior é mais estreito, em tons rosados, com mesas com tampos de mármore. Mas o ex-líbris são os dois logradouros que foram transformados numa enorme esplanada.

Quando espreitar a carta vai reconhecer alguns dos pratos mais icónicos do Pasta Non Basta, mas há muito mais. A ementa tem uma selecção de queijos e enchidos italianos, para começar a petiscar, entradas como a burrata cremosa e fresca com pesto e prosciutto, bruschettas e uma categoria nova – pratos para dividir, servidos em tabuleiros como nos almoços de família. Uma dose serve para três pessoas.

As massas são frescas, feitas na casa, e muitos dos produtos que utilizam aqui vêm de um terreno do grupo, na Malveira – que no futuro terá produção suficiente para vender cabazes de frutas e legumes.

Espreite com atenção a carta de bebidas, onde fizeram uma aposta forte no aperitivo Spritz: há cinco diferentes, mais doces ou amargos, para começar a refeição. E siga para a carta de vinhos, de uma nova geração de enólogos, com muitas referências italianas mas também portuguesas e biológicas.

Rua 4 da Infantaria, 26A (Campo de Ourique). 21 099 8366. Seg-Qui 12.00-15.00/19.00-22.30, Sex 12.00-15.00/19.00-23.30, Sáb 12.00-23.30, Dom 12.00-22.30.

