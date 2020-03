Menos cupcakes e mais comida para partilhar no novo Lamiré by TEASE

A TEASE na Rua de São Paulo mudou: Sónia Millard e a irmã Ana Cardoso criaram uma nova marca, a Lamiré by Tease, capricharam numa nova decoração, e dedicaram-se aos petiscos para partilhar, com uns quantos pratos principais compostos, tudo regado como deve ser e adaptado à localização.

“O Cais do Sodré não funciona tão bem durante o dia. Então agora temos um café-restaurante com um menu diferente. É mediterrâneo e português, numa onda mais de petiscaria, com comida para dividir e uma boa carta de vinhos”, explica Sónia.

Fotografia: Melissa Vieira

O próprio ambiente do espaço mudou – mantiveram os candelabros antigos mas pintaram as paredes de verde esmeralda, juntaram uns abajures em palhinha e têm agora um tigre como mascote que é iluminado por um neon rosa forte a anunciar este Lamiré. “O próprio nome, Lamiré, é assim porque queríamos que fosse um conceito português, de tertúlia. E mais musical, com eventos culturais e música ao vivo aos fins-de-semana”, continua.

Fotografia: Melissa Vieira

Durante a semana, o espaço abrirá a partir das 16.00 com uma ementa que começa com bruschettas de cogumelos trufados (6€), de bacalhau e cebola confitada (6€), crocantes de queijo chévre e abóbora (6,80€), crocantes de alheira (6,80€) ou um pão recheado com manteiga de ervas frescas, alho e dois queijos, para partilhar (7,50€).

A onda de petiscos continua com queijos e enchidos em tábuas (a partir de 10€), chouriço assado no forno (6€) ou uma tábua mediterrânea, com queijos variados, hummus, espargos assados, tomate confitado, salada verde e azeitonas (13€). Há uma secção dedicada apenas aos vegetais, com propostas como os espargos salteados com cogumelos (6€) ou os pimentos padron (5€), e outra para ovos, em versão rotos (6,50€), no forno (6,50€) ou mexidos com farinheira de porco preto ou com espargos (5€). É nesta altura que deve dar uma vista de olhos aos cocktails, onde está o da casa, Lamiré, com vodka, rum, gin, sumo de pêssego, triple sec, lima e infusão de hibisco (9€).

Fotografia: Melissa Vieira

Há três pratos principais, servidos à hora de jantar, para quem não vai nisto das partilhas: o bacalhau Lamiré, empratado na perfeição com lascas de bacalhau, espinafre, puré de batata doce, crumble de broa e pesto (10,50€), as espetadas de kefta de vitela e legumes (9,80€) ou o belo porto, um cogumelo portobello gratinado com courgete espiralizada (9€).

As sobremesas mantêm-se com o cunho da TEASE, mas são servidas em prato, “num conceito mais de restaurante e não tanto de cafetaria”, diz Sónia, referindo-se ao cheesecake com abóbora e nozes (3,50€) ou ao brownie de avelã e alfarroba com chocolate quente (4,50€).

Fotografia: Meat Lovers

Aos fins-de-semana abrem as portas mais cedo, com três menus de brunch – todos incluem ovos (mexidos ou estrelados). O veggie conta com legumes assados com ervas, salada, pão torrado e feijão com tomate (9€), o meat lovers inclui almôndegas de vitela, feijão com tomate, pão torrado, presunto e salada (11€) e o mediterrâneo tem hummus, mozzarella com pesto, tomate assado, pão e cenoura algarvia (10€). Neste período, ao sábado e domingo, têm também propostas de brunch à carta e um menu mais pequeno (6€-9€), com iogurte e granola, pão e croissant e bebidas.

Além deste espaço reformulado, a própria casa-mãe, a TEASE no Príncipe Real, terá novidades. “A TEASE vai voltar a ter mais cupcakes, com vertente takeaway e um serviço mesmo virado para a pastelaria, que é o nosso forte e aquilo que sempre fizemos”, conta Sónia, que neste espaço na Rua da Quintinha quer tirar ainda mais partido da esplanada grande para os dias de sol.

Rua de São Paulo, 160 (Cais do Sodré). Seg-Qui 16.00-23.00, Sex-Sáb 10.00-00.00, Dom 10.00-23.00.

