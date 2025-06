Menos um palco e 33º C de máxima: os números do MEO Kalorama

Com uma nova data e um cartaz reforçado, o MEO Kalorama está prestes a regressar a Lisboa. Ao contrário dos anos anteriores, em que foi o último grande festival de Verão, desta vez acontece entre 19 e 21 de Junho, no Parque da Bela Vista. Conheça alguns dos números que vão marcar esta edição do festival.

41

Entre artistas e bandas, o cartaz do Kalorama conta com 41 nomes. Dos veteranos Pet Shop Boys a FKA Twigs, que vem apresentar o seu aclamado disco de 2025, Eusexua, e ao projecto a solo de Damiano David, ex-vocalista da banda sensação Måneskin. Além destes nomes, pode encontrar ainda os Flaming Lips, Jorja Smith, Azealia Banks, Father John Misty, L’Impératrice, Róisín Murphy, Scissor Sisters, BadBadNotGood, Boy Harsher, Model/Actriz, Branko e muito mais.

3

Com três palcos, esta edição vai ter um local a menos para ver concertos. O cartaz divide-se entre o Palco MEO, o maior e dedicado aos cabeças de cartaz, o Palco San Miguel, situado na colina do Parque da Bela Vista, e o Panorama Lisboa, dedicado aos DJs e artistas mais ligados à música electrónica.

44

Formados em 1981, com 44 anos de actividade, os britânicos Pet Shop Boys continuam a levar legiões de fãs para onde quer que passem. Depois de em 2023 terem feito dançar o Primavera Sound Porto, com músicas como “It’s a Sin”, a dupla está de volta a Portugal. Apesar de continuarem a apresentar o mesmo espectáculo, Dreamworld – The Greatest Hits Live, vai ser a primeira vez que vão actuar em Lisboa.

105

O preço em euros do passe geral para os três dias do festival. Nenhum dos bilhetes se encontra esgotado, por isso, pode também comprar os diários por 55€ (mais taxas). Se comprar na bilheteira do recinto, no próprio dia, o passe geral passa a custar 115€ e os diários 60€. Nesta edição os bilhetes encontram-se a um preço mais reduzido, uma mudança que reflecte o novo posicionamento do festival, em linha com o mote "Humaniza-te", do maior parceiro, a MEO, e de uma atitude de sustentabilidade e inclusão que pretende pôr o público em primeiro lugar. No ano passado os ingressos diários custavam 65€ e o passe geral 160€.

33

A temperatura máxima prevista pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este valor poderá ser atingido na quinta-feira, com o mínimo previsto de 18.º. Na sexta-feira, as temperaturas vão estar entre os 29.º e 18.º, enquanto, no terceiro e último dia, estará entre os 28.º e 17.º.

4

Esta vai ser a quarta edição do festival Kalorama. Desde a primeira edição, em 2022, que a organização do evento tem se esforçado para criar uma identidade própria, que se distinga da concorrência. “O Kalorama distingue-se, claramente, dos outros festivais, através dos ensinamentos e dos valores que passam, tanto ao nível da música como dos seus pilares”, diz-nos o director do festival e da promotora Last Tour, Diogo Marques, referindo como alicerces a promoção de arte, a sustentabilidade e a acessibilidade, seja financeira (com o preço dos bilhetes), mas também para ajudar pessoas com deficiência motora, visual e auditiva.

8,4

Em 2002, os Flaming Lips editaram Yoshimi Battles the Pink Robots, décimo disco do grupo neo-psicadélico, que recebeu esta nota na Pitchfork. A banda do Oklahoma, mais de vinte anos depois, está a fazer uma tour dedicada a este álbum, considerado uma das suas obras-primas. No Kalorama poderá ouvir e emocionar-se ao som de faixas como “Do You Realize??” e delirar com o rock psicadélico de “Are ou a Hypnotist??”.

3

As obras de arte visual que podemos encontrar no festival, uma das grandes apostas desta edição (foi, aliás, um dos focos de uma visita guiada ao recinto, liderada pelo próprio organizador do Kalorama, a dias do início do evento). Os mais óbvios estão nos palcos: BYR-1036, que está no Palco MEO e foi feito pelos Openfield, e o projecto do Palco San Miguel, criado pelos Malibu Ninjas. Também é possível ver a obra da artista plástica Pitanga, que pode ser encontrada na parte de trás do stand do El Corte Inglés.

2

Considerado um dos principais pilares do festival, é possível encontrar duas plataformas de acessibilidade ao longo do recinto, uma no Palco MEO e Palco San Miguel. Ambas disponibilizam casa de banho acessível e a do Palco MEO conta ainda com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Além disso, o Kalorama tem uma oficina para cadeiras de rodas e shuttle adaptado e garante a presença de uma equipa de acompanhantes para quem queira vir sozinho e tenha uma condição específica.

Parque da Bela Vista. 19, 20 e 21 Jun (Qui, Sex, Sáb). 55€-105€

