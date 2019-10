Mercadito Blog da Carlota passa a ter dois dias e muda-se para a Cordoaria Nacional

Nunca é cedo demais para começar a pensar no Natal, isso é certo, e a febre dos mercados natalícios já começa a preencher o calendário. O Mercadito Blog da Carlota é um dos maiores e tem data marcada para os dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro. Esta edição ocupa a Cordoaria Nacional.

Já se tornou num hábito na cidade com várias edições por ano, consoante as estações, mas a edição de Natal é sempre especial – quem o diz é Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento. Nesta edição, o mercado muda de espaço para a espaçosa Cordoaria Nacional – os últimos tiveram lugar no Centro Cultural de Belém – e cresce de um para dois dias de compras.

Como é costume, o mercado vai reunir cerca de 100 marcas com propostas para mulher e criança, para começar a pensar com antecedência nos presentes de Natal e ir riscando nomes da lista – isso ou pensar nos looks festivos.

A pequenada, essa, pode levá-la a reboque sem medo que estraguem as compras, porque não vão faltar actividades para os entreter, não fosse este um evento de família.

Outra das novidades será o serviço premium de valet parking da Seat que irá levar e buscar os visitantes à porta da Cordoaria Nacional. Se lhe der a fome, também pode petiscar qualquer coisa: há stands de comida no recinto, sempre com música ambiente.

O Mercadito nasceu em 2011, como uma extensão do Blog da Carlota, e começou numa galeria de arte na Avenida da Liberdade. Passou pelo Museu da Carris e pelo CCB, tendo crescido a cada edição – as contagens apontam para os cerca de dez mil visitantes por evento.

Cordoaria Nacional. Av. da Índia. 30 de Novembro e 1 de Dezembro.

