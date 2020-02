Mercadito da Carlota mostra tendências de Verão em Março na Cordoaria Nacional

O Mercadito da Carlota volta a encher a Cordoaria Nacional para trazer as novidades primaveris – o evento volta a ter dois dias e está marcado para 28 e 29 de Março.

Já se tornou num hábito na cidade com várias edições por ano, consoante as estações, sempre com a mão de Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento. Na edição passada, em Novembro, o mercado mudou de espaço – do Centro Cultural de Belém para a espaçosa Cordoaria Nacional – e cresceu de um para dois dias de compras.

A proeza repete-se agora com o Mercadito Summer Preview no mesmo sítio e novamente durante dois dias. Como é costume, o mercado vai reunir cerca de 100 marcas com propostas para mulher e criança, decoração e bem-estar.

A pequenada pode ir atrelada sem medo que estraguem as compras, porque não vão faltar actividades para os entreter, não fosse este um evento de família.

Cordoaria Nacional. Av. da Índia. 28 e 29 de Março 10.00-19.00.

