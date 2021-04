Mercadito Summer Days: o Verão celebra-se online com dois dias de compras

O final do mês está guardado para mais um mercado online: Fernanda Velez antecipa a chega do Verão com mais uma edição do Mercadito Summer Days. Acontece a 29 e 30 de Abril e será totalmente online com marcas portuguesas.

Em destaque vão estar uma vez mais as marcas portuguesas, como já nos tem habituado Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento, nas edições online anteriores do mercado que decorreram em 2020. Agora, a empresária e criadora de conteúdos volta a organizar um mercadito para apresentar as colecções de Verão, mostrando no seu Instagram, até lá, as suas sugestões para os dias quentes.

Pamplemousse, Fátima Palma, Cinco, Suuim, Sal de Pipa, Mr. Mood, Kin Beachwear, Lemon Hair Lovers, It Shoes, Bohome, Bubbles&Co ou a Lemon Hair Lovers são algumas das dezenas de marcas presentes no mercado.

O mercado decorrerá ao longo de três dias na plataforma já usada para as edições (aqui). É lá que estarão representadas as marcas participantes através do seu logo e de uma peça exemplificativa do que vendem – e é na apresentação de cada marca que será redireccionado para os seus sites próprios.

Algumas das aderentes vão ter descontos especiais que serão fornecidos por um código obtido no site. Já os portes de todas as encomendas para Portugal serão gratuitos.

Depois do mercado, as marcas vão ficar disponíveis durante todo o mês de Maio em www.fernandavelez.pt.

