Mercado Casa de Pandora: do Brasil para Lisboa com música, artesanato e produtos vegan

Os valentes quilómetros que separam São Paulo de Lisboa não impediram que o Mercado Casa de Pandora viajasse para cá para acontecer pela primeira vez nos dias 15 e 16 de Dezembro.

Tal como acontece há 5 anos no Brasil, por cá o Mercado também pretende dar continuidade às suas linhas mestras: dar visibilidade a pequenos artesãos e artistas.

O Mercado Casa de Pandora acontece no espaço de cowork Misturado e reúne durante dois dias artesanato, objectos vintage, roupa, vinil e produtos vegan e orgânicos – até pode aproveitar para despachar já presentes de Natal. Há sempre música para se ir abanando, e, no dia 16 às 17.00, há um concerto com a cantora Barbara Stanling com projeção especial do VJ Manuel Borges.

Pelo meio há performances, projecções de cinema e tatuagens prontas a deixarem marca em quem quiser.